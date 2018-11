Il y a 80 ans avait lieu la terrible «Nuit de cristal»

De nombreuses manifestations sont organisées dans le pays à cette occasion, que commémorera Angela Merkel dans un discours dans une synagogue de Berlin, en présence du Conseil central des Juifs d'Allemagne. «Nous sentons dans notre société (...) que les fossés se creusent», a mis en garde devant la Chambre des députés le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier. Car cent ans jour pour jour, vendredi, après la proclamation de la première république allemande, à deux jours de l'armistice de la Grande Guerre, le chef de l'État a pointé l'émergence en Europe d'un «nouveau nationalisme» nostalgique, selon lui, d'«un vieux monde parfait qui n'a en réalité jamais existé».

Le chef de l'État a fustigé devant les députés, dont ceux du parti d'extrême droite AfD, le «langage de la haine» qui cherche des «boucs émissaires» parmi les migrants, accueillis en nombre en Allemagne depuis 2015, et les musulmans. Des mots lourds de sens 80 ans après, là aussi jour pour jour, les saccages par les nazis de milliers de synagogues et commerces tenus par des Juifs en Allemagne et en Autriche. Pour les historiens, la nuit du 9 au 10 novembre 1938 marque le passage de la discrimination des Juifs à leur persécution puis leur extermination.

«Pourquoi les pompiers ne viennent pas?»

«Je tenais la main de mon père. J'ai vu la synagogue en feu et j'ai demandé: "Pourquoi les pompiers ne viennent pas"? Je n'ai pas eu de réponse», a témoigné de cette nuit Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des juifs d'Allemagne, à l'antenne de la ZDF. La propagande affirme alors qu'il s'agit d'une éruption de violence spontanée, après le meurtre d'un diplomate à Paris. Mais elle a en réalité été planifiée par l'État nazi.

Cette commémoration, qui se télescope donc avec le centenaire de l'Armistice de 1918 et de la fin de l'Empire allemand, intervient dans un contexte trouble en Allemagne. Il y a tout juste un an entrait au Bundestag l'AfD, un parti islamophobe mais dont de nombreux cadres ont aussi tenu des propos polémiques sur l'Holocauste et le devoir de mémoire en Allemagne. Des manifestations xénophobes en août ont aussi choqué le pays. «Nous voyons à nouveau la violence dans les rues», s'alarme Felix Klein, commissaire du gouvernement contre l'antisémitisme.

Forme nouvelle d'antisémitisme

De nombreux Allemands commémorent cette «Nuit de cristal» en polissant ou en déposant des fleurs sur les «Stolpersteine», des milliers de petites plaques de laiton incrustées entre les pavés pour identifier les victimes et leur adresse.

En 2017, des plaques avaient été volées, alimentant la crainte d'une résurgence de l'antisémitisme, une réalité infamante pour un pays dont l'identité s'est bâtie sur la repentance pour l'Holocauste. Une forme nouvelle d'antisémitisme pour l'Allemagne fait aussi régulièrement les gros titres, celui prêté aux migrants arabo-musulmans qui ont afflué depuis 2015. Mais l'essor de l'extrême droite allemande a aussi remis au premier plan un antisémitisme national. L'AfD a multiplié les polémiques liées au nazisme. Et des militants de l'ultra droite manifesteront vendredi soir à Berlin.

L'inquiétude ne cesse donc de grandir au sein de la communauté juive allemande, forte d'environ 200 000 personnes. Le nombre de crimes et délits à caractère antisémite est resté néanmoins stable dans les statistiques de police, avec environ 1 400 cas recensés chaque année depuis 2015. Plus de 90% des affaires sont attribuées à l'extrême droite.

(L'essentiel/afp)