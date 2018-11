Cascade de démissions après le projet d'accord

La ministre britannique du Travail et des Retraites, Esther McVey, a annoncé jeudi sa démission, troisième départ du gouvernement de la Première ministre Theresa May au sujet du projet d'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne. «L'accord que vous avez présenté au cabinet hier (mercredi) ne reflète pas le résultat du référendum» de juin 2016, où 52% de Britanniques s'étaient prononcés pour la sortie de l'UE, a écrit la ministre, qui avait elle-même voté pour la sortie de l'UE, dans sa lettre de démission publiée sur son compte Twitter.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 novembre 2018

Quasiment dans le même temps, Anne- Trevelyan, secrétaire d'État au brexit a également annoncé son retrait, quelques instants après son ministre de tutelle Dominic Raab. Un coup dur pour Theresa May qui avait dû batailler durant cinq heures la veille pour rallier ses ministres au compromis conclu entre négociateurs britanniques et européens et doit tenter à partir de jeudi de convaincre le Parlement, très divisé également. Dominic Raab avait succédé en juillet au Brexiter David Davis, qui avait déjà claqué la porte du gouvernement car il jugeait trop douce la stratégie de Theresa May en matière de Brexit.

«Je ne peux soutenir l'accord proposé pour deux raisons», liées notamment au futur statut de l'Irlande du Nord après le Brexit, a-t-il expliqué dans sa lettre de démission publiée sur son compte Twitter. Cette annonce a fait chuter la livre, qui a perdu près de 1% face au dollar, effaçant les gains réalisés depuis mardi et l'annonce d'un projet d'accord avec l'UE.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 novembre 2018

Le point le plus controversé du projet d'accord concerne les dispositions visant à empêcher le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande voisine, membre de l'UE. Le compromis prévoit un «filet de sécurité» («backstop» en anglais), solution de dernier recours prévoyant le maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE ainsi qu'un alignement réglementaire plus poussé pour l'Irlande du Nord, si aucun accord sur la future relation entre Bruxelles et Londres n'était conclu à l'issue d'une période de transition de 21 mois prévue après le Brexit, le 29 mars 2019, et prolongeable une fois.

«Je pense que le régime réglementaire proposé pour l'Irlande du Nord présente une menace très réelle pour l'intégrité du Royaume-Uni», a expliqué Dominic Raab, qui s'oppose également à un backstop «de durée indéfinie». «Aucune nation démocratique n'a jamais consenti à être liée par un régime si extensif, imposé de l'extérieur sans aucun contrôle démocratique sur les lois qui seront appliquées», a-t-il ajouté.

Peu avant M. Raab, le secrétaire d'État chargé de l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, avait également annoncé sa démission en raison de son désaccord avec le compromis, qui doit être entériné lors d'un sommet européen le 25 novembre à Bruxelles.

(L'essentiel/afp)