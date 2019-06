Boris Johnson accroit encore son avance

Le député conservateur pro-Brexit, Boris Johnson, a encore accru son avance dans la course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, après un 4e tour de vote, jeudi, qui a éliminé le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid. M. Johnson a remporté 157 voix des députés conservateurs, sur 311.

«BoJo» avait déjà survolé les précédents rounds de ce scrutin, qui doit désigner les deux prétendants finalistes au poste de chef du Parti conservateur, à qui reviendront les clefs du 10 Downing Street, mais aussi l'épineux dossier du Brexit, programmé pour le 31 octobre. Très loin derrière, Michael Gove a récolté 61 voix et Jeremy Hunt, 59. En dernière position avec 34 voix, le ministre de l'Intérieur Sajid Javid a quitté cette course au pouvoir, qui comptait initialement 10 candidats. Le résultat du 5e et dernier tour de vote, à l'issue duquel ils ne seront plus que deux, doit être annoncé vers 19h.

Sauveur du Brexit

Un duel entre Michael Gove et Boris Johnson ne manquerait pas de sel, le premier ayant trahi le second en sabotant sa tentative de remporter Downing Street en 2016. Au cours des prochaines semaines, les finalistes sillonneront le pays pour présenter leur programme aux 160 000 membres du Parti conservateur, qui doivent les départager d'ici la fin juillet. Mais le suspense semble bien mince: pour la plupart de ses collègues, il est «maintenant presque inévitable que Boris Johnson sera le prochain Premier ministre britannique», souligne le quotidien The Guardian.

Dans un pays déboussolé par les atermoiements politiques, Boris Johnson, 55 ans, joue la carte de sauveur du Brexit, et se dit prêt à ferrailler pour renégocier cet accord, quand bien même Bruxelles a exclu cette éventualité. Lors d'un débat télévisé mardi soir, il a répété sa volonté de faire sortir son pays de l'Union européenne d'ici le 31 octobre, quitte à partir sans accord avec l'UE, sans s'engager toutefois à garantir un Brexit à cette date.

(L'essentiel/afp)