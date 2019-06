1 000 salariés à l'arrêt après une cyberattaque

«L'usine sera encore fermée tout le week-end, il y aura peut-être de nouvelles informations dimanche», a indiqué à l'AFP un responsable du syndicat ACV-CSC Metea, Jan Baetens. L'usine de Zaventem est la plus importante du groupe. Les autres sites aux États-Unis, au Canada et en Allemagne sont également arrêtés à la suite de la cyberattaque, selon la même source. Asco, à l'origine une société familiale belge, fabrique le mécanisme permettant la rétraction et l'extension des volets des ailes d'avions, et a notamment pour clients des grands constructeurs comme Airbus, Boeing, Bombardier ou Lockheed Martin.

«Nous travaillons actuellement d'arrache-pied pour redémarrer le plus vite possible nos activités et servir nos clients. C'est notre première préoccupation», a déclaré jeudi une porte-parole de l'entreprise à l'agence Belga. Une plainte pour une cyberattaque au rançongiciel a été déposée à la zone de police de Zaventem et une enquête ouverte par la police fédérale, a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet de Vilvorde.

(L'essentiel/afp)