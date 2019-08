Enfant poussé sous un train: le suspect interné

Accusé d'assassinat et de double tentative d'assassinat, l'auteur présumé du drame de Francfort, qui avait coûté la vie à un petit garçon de 8 ans, va être pris en charge dans un hôpital psychiatrique.

Cette mesure est jugée «nécessaire» par le ministère public, au vu du «danger» que le quadragénaire représente «pour la collectivité». Selon l'experte mandatée, le suspect est atteint de schizophrénie paranoïde. Cette maladie étant considérée comme ayant joué un rôle déterminant au moment du crime, les autorités estiment que l'Érythréen disposait d'une capacité de discernement considérablement réduite.

La mère a survécu

Pour rappel, l'homme était arrivé à Francfort en train depuis Bâle, en Suisse. Il s'était dissimulé derrière un pilier de la gare et, à l'arrivée d'un train, avait soudainement poussé un garçon de 8 ans et sa mère de 40 ans sur la voie. L'enfant est mort sur le coup. Sa mère est parvenue à se dégager in extremis.

Originaire d'Érythrée, le père de trois enfants vivait en Suisse depuis 2006. Il a notamment travaillé pour les transports publics zurichois. Avant les événements en Allemagne, la police n'était pas au courant qu'il suivait un traitement psychiatrique. L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur conservateur Horst Seehofer s'était notamment dit «profondément consterné» par ce crime «épouvantable».

(L'essentiel/lph)