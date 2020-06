Le maire de Bruges poignardé, un suspect arrêté

Le bourgmestre de Bruges en Belgique a été poignardé au cou samedi par un homme qui a été rapidement interpellé, a indiqué à l'AFP le parquet de la ville, confirmant des informations des médias flamands. Dirk De fauw, 62 ans, qui est également avocat, a été transporté à l'hôpital pour subir une opération et son état est «stable», a déclaré une porte-parole du parquet, Céline D'havé, sans plus de précisions. Elle a confirmé qu'une enquête avait été ouverte pour «tentative de meurtre» et confiée à un juge d'instruction. Aucune information n'a été donnée par le parquet sur l'homme arrêté.

D'après les premiers éléments rapportés par les médias, les faits se seraient produits en fin de matinée dans ou à proximité du cabinet d'avocat de M. De fauw, dans le quartier Sint-Andries (Saint-André). L'auteur pourrait être un client ou un ancien client de l'avocat, «avec un passé psychiatrique», a écrit le quotidien Het Laatste Nieuws sur son site. Des informations que le parquet n'était pas en mesure de confirmer en début d'après-midi.

«Il est trop tôt pour dire quelque chose, nous sommes en train d'enquêter sur les circonstances», a ajouté Mme D'havé à l'AFP. «Courage et prompt rétablissement», a tweeté Joachim Coens, président du parti chrétien-démocrate flamand (CD&V), la formation du bourgmestre de Bruges.

(L'essentiel/AFP)