L'aide-​​soignante a poignardé à mort quatre handicapés

Ines Andrea R., 52 ans, soupçonnée d'un quadruple meurtre et de trois tentatives, a été placée depuis les faits dans un établissement de soins psychiatriques en raison de signes «évidents» de troubles mentaux, selon le parquet. Le procès, qui doit durer jusqu'à début décembre, se tient au tribunal de Potsdam, dans le sud de Berlin où s'est déroulé ce fait divers qui avait secoué le pays.

Il devra notamment déterminer si l'accusée peut ou non être tenue responsable de ses actes étant donné son état psychique. Il tentera aussi de déterminer ce qui l'a poussé à commettre le massacre.

«Une violence intense, extrême»

Elle est accusée d'avoir, le 28 avril, poignardé à mort quatre résidents d'un centre pour handicapés psychomoteurs où elle était employée. Ses victimes, deux femmes et deux hommes âgés de 31 à 56 ans, étaient dans l'incapacité de se défendre. Elle s'en est prise aussi à trois autres personnes, blessant grièvement une femme de 43 ans. La police avait alors fait état de blessures causées par «l'emploi d'une violence intense, extrême».

L'établissement, nommé Thusnelda-von-Saldern-Haus, est spécialisé dans l'accueil et le soutien aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, notamment des non-voyants ou des autistes. Quelque 65 personnes vivent dans cette structure qui emploie plus de 80 personnes. Le site, géré par un prestataire diaconal de services spécialisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi notamment, inclut des logements, écoles, et ateliers de travail.

(L'essentiel/AFP)