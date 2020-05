Le doyen de l’humanité décède à l’âge de 112 ans

Le Britannique Bob Weighton, reconnu par le livre Guinness des records comme le doyen de l’humanité, est mort jeudi d’un cancer. Il était âgé de 112 ans. Le décès a été rendu public par sa famille. L’ancien enseignant et ingénieur britannique avait été désigné en mars dernier par le Guinness comme l’homme le plus âgé du monde, mais ce titre lui était disputé par le Sud-Africain Freddie Blom. Celui-ci a affirmé fêter ses 116 ans le 8 mai dernier.

Aucun des deux n’était cependant le plus vieil humain. Ce titre honorifique revient à une femme. Fin mars, l’académie Guinness faisait état de la Japonaise Kane Tanaka, qui a fêté son 117e anniversaire en juin.

