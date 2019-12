«À quelques centimètres» d'une terrible collision

Un train a évité de justesse une fourgonnette coincée dans sur les rails après que les barrières se sont fermées près de la gare de Littau, en Suisse, jeudi. Une vidéo montre que le conducteur du train a tenté tout tenté pour éviter de percuter le véhicule stationné. On entend et on voit le convoi freiner au maximum mais en vain, le train tout près de la camionnette sans la toucher, relève 20 Minuten.

L'homme, qui filmé l'incident depuis son lieu de travail, à déclaré qu'il ne manquait que «quelques centimètres» pour que l'accident se produise. Ce témoin est étonné par l'attitude du conducteur fautif, qui n'est «même pas sorti de son véhicule».

Il explique que le train a ralenti mais n'a réussi à s'arrêter que 20 à 30 mètres plus loin. «Le conducteur de la camionnette a simplement poursuivi sa course». Ce n'est pas la première fois qu'un conducteur se retrouve coincé entre ces barrières. «Cela arrive au moins une fois par mois», explique le lecteur qui précise que généralement, les conducteurs sortent de leur voiture et s'enfuient avant le passage du train.

