Piégés par la neige dans leur voiture pendant 16 heures

Des dizaines d'automobilistes ont passé la nuit dans leur véhicule, piégés par la neige, sur une autoroute du nord-ouest de l'Allemagne, a annoncé mardi, la police locale.

Ces automobilistes et chauffeurs de poids lourds ont été bloqués sur une trentaine de kilomètres sur l'autoroute A2, près de Bielefeld (Rhénanie du nord-Westphalie) en raison des fortes chutes de neige en Allemagne, depuis plus de 48 heures, selon la police.

Hundreds of vehicles were trapped on the A2 highway in western Germany all night in that traffic jam, Bielefeld police reported early Tuesday.

