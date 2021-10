«La responsabilité de cet échec me revient»

«La responsabilité de ce résultat me revient en tant que leader et candidat à la chancellerie. Je suis responsable de la campagne électorale» et de son échec, a déclaré Armin Laschet lors du congrès des jeunes chrétiens-démocrates de la CDU qui se tient à Münster ce week-end. «Nous avons obtenu un résultat amer» et «rien ne peut être passé sous silence», a-t-il ajouté.

Lors des législatives du 26 septembre, la CDU avait, avec 24,1% des voix, obtenu le pire résultat de son histoire, terminant à la deuxième position derrière les sociaux-démocrates. Ces derniers ont d'ailleurs vendredi posé les bases d'un futur gouvernement de coalition tripartite hétéroclite avec les écologistes et les libéraux du FDP: les trois partis ont vendredi annoncé un accord préliminaire en ce sens.

Des discussions approfondis pour un programme de gouvernement vont désormais débuter et devraient durer plusieurs semaines. À leur issue, si un accord voit le jour, c'est le social-démocrate Olaf Scholz qui devrait devenir chancelier et succéder à Angela Merkel. M. Laschet a ainsi estimé que les conservateurs devaient désormais se préparer à entrer dans l'opposition au sein du Bundestag, une position qu'ils n'avaient plus connue depuis 2005.

«Au bord de l'écroulement»

«Maintenant, tout indique qu'une coalition de feux tricolore (correspondant à la couleur des partis SPD, écologiste et libéral) verra le jour», a-t-il admis. Il a d'ailleurs qualifié leur accord préliminaire, qui refuse notamment une hausse des impôts ou avance la sortie du charbon, de «bon». «Nous aurions pu partager certaines de ces propositions», a-t-il ajouté.

M. Laschet a aussi expliqué qu'il quitterait bientôt ses fonctions de président de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus peuplée d'Allemagne et cœur vibrant de la CDU. Il a appelé à un renouvellement de son parti, notamment par un rajeunissement mais aussi une plus importante féminisation.

M. Laschet a également souhaité plus d'unité au sein de la CDU, menacée d'implosion. La veille, l'un de ses opposants, l'ultralibéral Friedrich Merz, potentiel candidat à la présidence du parti, avait estimé que la CDU était «au bord de l'écroulement».

(L'essentiel/afp)