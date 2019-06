Un policier sauve un enfant d'une mort certaine

Le parking de l'aéroport de Catane a failli vivre une scène tragique samedi dernier. Alors qu'il patrouillait, un garde de l'aérogare s'est aperçu qu'un enfant était enfermé dans une voiture immatriculée en Suisse.

La température à l'extérieur avoisinait les 40 degrés Celsius et le bambin demandait de l'aide et tentait désespérément de sortir du véhicule qui se transformait en four. Ni une, ni deux, l'agent a alors utilisé la crosse de son arme pour briser une fenêtre de la voiture.

Rapidement hospitalisé dans le centre de premiers secours de l'aéroport, le petit se porte bien. D'après ANSA, l'agence de presse italienne, les parents, deux Suisses âgés de 28 et 32 ans, ont été dénoncés pour abandon de mineur.

(L'essentiel/atk)