Lauren, 25 ans, a filmé son petit ami qui l'assassinait

Dix-sept minutes d’horreur absolue. C’est ce qu’a vécu Lauren Bloomer, une étudiante de 25 ans massacrée par son petit ami le 20 novembre 2020 à Tamworth (Staffordshire). Mercredi à l’ouverture de son procès, Jake Notman a plaidé non coupable, affirmant qu’il n’était pas dans son état normal au moment du drame, selon la BBC. Tôt ce matin-là, le jeune homme de 27 ans a commencé à se comporter de manière étrange après avoir ingéré un cake au cannabis. Inquiète, Lauren a d’abord cherché des renseignements sur Internet avant de se mettre à filmer son compagnon.

«Elle essayait juste de s’occuper de lui dans cet état désordonné dû au cannabis. Au début de l’enregistrement, on l’entend rire et l’accusé lui reproche de se moquer de lui», a expliqué la procureure Deborah Gould lors de sa première intervention face au jury. L’enregistrement tournait depuis neuf minutes quand Jake Notman s’est mis à agresser physiquement sa petite amie, essayant de l’étrangler. Une minute plus tard, Lauren a appelé sa tante à l’aide avec un autre téléphone. «L’audio a enregistré les cris de Lauren et ses appels au secours», a détaillé la procureure.

Il lui roule dessus avec sa voiture

«Je ne te verrai plus jamais, pu****», a hurlé ensuite l’agresseur, alors que la victime était silencieuse depuis quelques secondes, poignardée à environ trente reprises. «Je vais m’en assurer», a encore déclaré Jake Notman. Sur l’enregistrement, on peut alors entendre le bruit d’un moteur tournant à plein régime. Selon l’accusation, il s’agissait de la Ford Kuga de l’accusé roulant sur Lauren. Des voisins ont d’ailleurs vu le jeune homme écraser sa petite amie avant de la laisser agoniser au sol. Les secours arrivés sur place n’ont rien pu faire pour réanimer la malheureuse.

Lors de ses cinq interrogatoires, Notman est resté silencieux, se contentant d’affirmer que le cake qu’il avait ingéré contenait autre chose que du cannabis. Une explication qui ne convainc pas la procureure: «On peut déduire que l’accusé avait l’intention de tuer Lauren ou de lui causer des blessures très graves parce qu’il l’a battue, a essayé de l’étrangler, a cherché un couteau et l’a utilisé pour attaquer Lauren une deuxième fois. On peut le déduire d’après ce qu’il a dit avant de l’écraser avec sa voiture», a-t-elle déclaré. Le procès suit son cours.

(L'essentiel/joc)