Piétons blessés à Londres: soupçons d'acte terroriste

«À 07h37 aujourd'hui une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés», a déclaré la police sur Twitter, ajoutant par la suite qu'«aucun des blessés ne se trouve en danger de mort». L'homme arrêté est soupçonné «d'acte terroriste», a déclaré Scotland Yard. Il est âgé d'une vingtaine d'années.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers lourdement armés entourant le véhicule gris dont le conducteur a ensuite été sorti et emmené, menotté, alors que les rues autour du Parlement de Westminster ont été fermées. D'autres images montraient la police retenant l'homme, habillé d'un jean et d'une veste noire. Une dizaine de voitures de police et au moins trois ambulances étaient stationnées près du Parlement, de même que des artificiers et des chiens policiers. La station de métro a été fermée.

«J'ai entendu du bruit»

«Même si nous gardons l'esprit ouvert, le commandement anti-terroriste de la (police métropolitaine) dirige l'enquête sur l'incident de Westminster», a tweeté la police britannique. «Ça avait l'air d'être un acte délibéré», a raconté une passante, Ewalina Ochab, interrogée par l'agence britannique Press Association. «Je marchais de l'autre côté de la route. J'ai entendu du bruit et quelqu'un a crié. Je me suis retournée et j'ai vu une voiture grise roulant très vite près des barrières, peut-être même sur le trottoir». «La personne conduisant le véhicule n'est pas sortie», a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont quatre revendiqués par le groupe État islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés. L'un d'eux a été commis en mars sur le pont de Westminster et devant le Parlement.

