Des «problèmes à régler» entre Londres et l'UE

Il reste des «problèmes à régler», mercredi, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, pour arriver à un accord sur le Brexit, à la veille d'un sommet européen crucial et à deux semaines du divorce, ont indiqué les gouvernements irlandais et britannique. «Je suis convaincu que toutes les parties veulent sérieusement arriver à un accord, d'ici à la fin du mois, date prévue de la sortie de l'UE, a déclaré le Premier ministre Leo Varadkar, devant la presse à Dublin. Il y a un chemin vers un possible accord mais il reste de nombreux problèmes à régler».

«Il est certain qu'il reste des problèmes à régler», a réagi à Londres, un porte-parole du Premier ministre, Boris Johnson, jugeant «constructives» les négociations tenues jusque tard dans la nuit, mardi soir. Après une longue séquence de négociations jusqu'à minuit mardi, les pourparlers ont repris mercredi matin, à Bruxelles, pour tenter d'arriver à un accord et d'éviter un no deal, potentiellement catastrophique économiquement.

Boris Johnson est arrivé au pouvoir, fin juillet, avec la promesse de réaliser «coûte que coûte» le Brexit, déjà reporté deux fois, à cette date, même sans accord. Mais une loi votée récemment par les députés le contraint à demander un report aux Européens, faute d'accord d'ici à samedi, au lendemain du sommet européen. Devant une commission parlementaire, mercredi matin, le ministre du Brexit, Steve Barclay, a confirmé que le gouvernement respecterait la loi. «Mais c'est important que nous sortions le 31 octobre, a-t-il martelé. Tous les efforts du gouvernement sont concentrés sur l'obtention d'un accord».

