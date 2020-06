Un village englouti pourrait refaire surface

Le village médiéval de Fabbriche di Careggine, dans la province de Lucca en Toscane, a disparu en 1946 sous les eaux d’un lac artificiel. Il avait été englouti pour construire un barrage hydroélectrique. Sa population avait alors été transférée sur un versant de la colline voisine. Il n’a pas été revu depuis 1994, date de la dernière vidange du barrage.

Immergées sous 34 millions de mètres cubes d’eau, les structures encore intactes du village abandonné – des maisons en pierre, un pont, un cimetière et l’église – ne réapparaissent en effet que lorsque le barrage est vidé pour entretien. Selon les autorités locales, cela ne s’est produit que quatre fois, à savoir en 1958, 1974, 1983 et 1994.

En 1994, les vestiges du village avaient ainsi pu être de nouveau observés après une opération de drainage du lac Vagli, visant à entretenir le barrage haut de 92 mètres. Plus d’un million de touristes avaient alors fait le déplacement pour découvrir le site éphémère, avant que les eaux ne viennent de nouveau le recouvrir.

Le 10 mai dernier, Lorenza Giorgi, fille de l’ancien maire de Fabbriche di Careggine, annonçait dans un post Facebook que le lac Vagli pourrait être drainé l’année prochaine. «Je vous informe, selon certaines sources fiables, que l’année prochaine, en 2021, le lac Vagli sera vidé. La dernière fois qu’il a été vidé, c’était en 1994 lorsque mon père était maire… J’espère que l’année prochaine, grâce à l’expérience passée dont tout le monde se rappelle et avec l’aide des réseaux sociaux, nous pourrons répéter cet énorme succès, avec tout autant de prudence», écrit-elle.

The Italian village of Fabbriche di Careggine, Tuscany, has been underwater since 1946 due to the construction of a dam. The 12h century town was last visible in 1994 when the lake was drained for maintenance. Sources claim that another round of maintenance is scheduled for soon. pic.twitter.com/DpvtVKEfcz