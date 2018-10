Ils font l'amour en conduisant sur l'autoroute

Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico #Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO...para conducir con seguridad hay que estar "muy frío"???????????? pic.twitter.com/Hq7Ec4Rau7 — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) 23 octobre 2018

La Garde civile a relayé une vidéo des faits, durant quelques secondes, qui montre une personne dénudée juchée sur une autre au volant et effectuant des mouvements du bassin laissant guère de place au doute.

Publiée initialement sur les réseaux sociaux, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs, cette vidéo était filmée depuis une autre voiture avec un téléphone portable.

Les faits remonteraient au 15 septembre et se seraient déroulés sur l'autoroute reliant Madrid à Valladolid, selon la Garde civile, qui précise avoir dû visionner «de nombreuses heures» d'images de vidéosurveillance pour identifier les fautifs. Ces derniers risquent jusqu'à deux ans de prison, 500 euros d'amende et six ans d'interdiction de conduire, selon la même source.

(L'essentiel/afp)