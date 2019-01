Une grève perturbera le trafic aérien jeudi

La grève, à l'appel du syndicat Verdi, débutera jeudi à 3h et se poursuivra jusqu'à minuit. Une première grève d'avertissement avait eu lieu lundi matin dans les deux aéroports de la capitale allemande, Tegel et Schönefeld entraînant l'annulation d'une cinquantaine de vols.

L'ampleur des perturbations que devrait entraîner ce deuxième débrayage n'était pas encore connue mercredi matin. «Les passagers doivent s'attendre à des temps d'attente plus longs et à des annulations de vol» sur les 570 arrivées et départs prévus jeudi, a indiqué dans un communiqué l'aéroport de Düsseldorf, le troisième hub aérien du pays. Des bagages cabines devront également être mis en soute pour fluidifier les lignes d'attente au contrôle, ajoute la direction de l'aéroport de l'ouest de l'Allemagne.

Verdi, qui représente 23 000 agents de sécurité aéroportuaire dans le pays, souhaite que les salaires soient portés à 20 euros de l'heure, contre un salaire autour de 17 euros actuellement. L'association fédérale des compagnies de sécurité aérienne (BDLS) a de son côté proposé des augmentations de salaire allant de 2 à 8,1%. Les prochaines négociations entre Verdi et la BDLS doivent se tenir le mercredi 23 janvier.

(L'essentiel/afp)