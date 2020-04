Gantz se voit refuser un délai supplémentaire

Le président israélien Reuven Rivlin a refusé dimanche d'accorder un délai supplémentaire pour former un gouvernement à Benny Gantz, selon un communiqué officiel.

M. Gantz avait réclamé plus de temps pour rassembler des forces politiques avec son rival de jadis, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. M. Rivlin a informé Benny Gantz, «qu'au vu des circonstances actuelles, il n'est pas possible de prolonger le délai qui lui est accordé (..) et qu'il expirera demain lundi à minuit», selon le texte.

(L'essentiel/afp)