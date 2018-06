Un Britannique arrêté après le meurtre sur Pag

Un Britannique a été arrêté jeudi, en Croatie, pour avoir poignardé à mort un compatriote sur l'île touristique de Pag, un meurtre survenu sur fond de trafic de drogue, selon les médias locaux. «Nous avons identifié la personne soupçonnée d'avoir commis ce meurtre et le suspect a été arrêté ce matin à l'aéroport de Split», ville portuaire du littoral croate, a déclaré à la presse, le ministre de l'Intérieur, Davor Bozinovic.

Il s'agit d'un Britannique de 25 ans, selon un communiqué de la police. Il est soupçonné d'avoir poignardé un autre Britannique de 26 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi, devant une boîte de nuit, sur la plage de Zrce. Selon la presse locale, il s'agissait d'une bagarre entre gangs britanniques pour le contrôle d'une zone où de la drogue est vendue.

Deux autres personnes, également des Britanniques, ont été blessées, dont un grièvement. Ses jours sont en danger. Il est hospitalisé à Split. Le quotidien croate Jutarnji List identifie l'homme tué comme «Ugo W».

L'île de Pag, et surtout la plage de Zrce, sont de hauts lieux de la vie nocturne animée que viennent rechercher de nombreux touristes, particulièrement de jeunes Britanniques. Le tourisme, notamment sur le chapelet d'un millier d'îles et d'îlots le long de la côte adriatique, est un secteur crucial de l'économie croate. L'an passé, plus de 17 millions de personnes, dont 750 000 Britanniques, ont visité ce pays de 4,2 millions d'habitants.

(L'essentiel/afp)