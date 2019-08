Il s'éteint, son chien meurt quinze minutes plus tard

La vie de Stuart Hutchinson a basculé en 2011, lorsque son médecin lui a annoncé qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau. Après plusieurs périodes d'espoir suivies de rechutes, l'état de santé du Britannique s'est dramatiquement détérioré l'année dernière: le cancer avait atteint ses os et son bassin. Le jeune homme de 25 ans s'est éteint le 11 août dernier chez ses parents à Alloa, dans le sud de l'Écosse.

D'une manière totalement inattendue, le bouledogue français de Stuart s'est éteint à peine quinze minutes plus tard. «Il avait trois chiens, mais lui et Nero étaient particulièrement liés», confie à Metro Fiona Conaghan, sa maman. Ce n'est que peu avant le décès de Stuart que sa famille avait remarqué la soudaine dégradation de l'état de santé de son animal. «Les vétérinaires nous ont dit que sa colonne vertébrale était fracturée. Mais avant cela, il allait parfaitement bien», explique Fiona.

Stuart vivait depuis six ans une belle histoire d'amour avec Danielle, qu'il avait épousée en janvier dernier. En mai dernier, le couple était en vacances en Espagne quand une douleur est apparue dans une main du jeune homme, se propageant ensuite dans tout son bras. Après avoir subi des contrôles à l'hôpital, Stuart a appris que le cancer s'était étendu et qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. «Danielle est effondrée d'avoir perdu Stuart et Nero. Mais elle se montre très forte», conclut la maman du défunt.

(L'essentiel/joc)