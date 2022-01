Choisie au hasard et battue à mort pendant son footing

«Tullamore est probablement l’endroit le plus sûr dans le monde.» À l’image de ce conseiller municipal, les habitants d’une petite ville des Midlands d’Irlande ont été secoués par le meurtre incompréhensible d’une jeune femme de 23 ans. Ashling Murphy a été battue à mort mercredi, alors qu’elle était en train de faire son jogging le long d’un canal, à un endroit prisé des habitants. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime ne connaissait pas son agresseur. Elle aurait donc été choisie au hasard.

Deux femmes ayant assisté au drame ont vu un homme fuir la scène de crime, rapporte Independent.ie. Peu après les faits, la police a arrêté un Roumain de 40 ans, domicilié dans la région depuis une vingtaine d’années et souffrant d’alcoolisme. L’individu a toutefois été relâché après sa garde à vue, jeudi, et n’est plus considéré comme suspect. Dans la foulée, les autorités ont lancé un appel à témoins «urgent», diffusant notamment l’image d’un VTT avec «un guidon droit et une fourche avant jaune/verte».

«Nous ne négligerons aucune piste pour traduire en justice l’auteur de ce crime», assure Eamonn Curley, responsable de la police de Tullamore. Une heure à peine avant sa mort, Ashling Murphy se trouvait encore dans sa salle de classe. «Les très jeunes élèves de cette jeune femme se demandent aujourd’hui pourquoi leur maîtresse n’est pas là, pourquoi elle ne reviendra jamais», déplore une source policière. Selon la presse locale, la victime était issue d’une famille très respectée de la région, où elle était connue dans le milieu de la musique.

(L'essentiel/joc)