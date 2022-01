Saisie record de cocaïne en Belgique en 2021

Cette quantité, qui a doublé en cinq ans, est estimée à 12,76 milliards d'euros de valeur marchande. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, interrogé par l'AFP, a attribué la forte hausse à «une augmentation du trafic de stupéfiants au niveau international». Mais aussi à une vaste opération antidrogue menée par la Belgique l'année dernière sur la base du décryptage de messages envoyés par les trafiquants sur le réseau de communications Sky ECC.

La Belgique est désormais le principal point d'entrée de la cocaïne en Europe, devant l'Espagne et les Pays-Bas, a précisé l'administrateur général des douanes belges, Kristian Vanderwaeren, lors d'une conférence de presse. Les trois principaux pays de provenance de la drogue sont le Panama, l'Équateur et le Paraguay. Les autorités belges ont aussi saisi 11,7 tonnes de haschisch et 1,3 tonne d'héroïne l'année dernière.

Les responsables ont souligné que la surveillance du port était renforcée pour détecter les drogues dans les conteneurs. Une équipe de détection spécialisée a été mise en place, le nombre de chiens renifleurs a augmenté et cinq scanners géants à rayons X ont été installés pour contrôler les cargaisons.

