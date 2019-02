Un croisé décapité par des vandales dans une crypte

Des vandales ont dérobé la tête faisant partie des restes momifiés d'un croisé vieux de 800 ans, dans une crypte de Dublin, ont indiqué mardi la police et l’Église catholique d'Irlande. Plusieurs autres momies, dont celle d'une religieuse de 400 ans, ont également été «profanées» lors de l'attaque dans l'église de Saint-Michan, et la chambre funéraire a été endommagée, a précisé l’Église.

«Je suis choqué que cet ancien site funéraire soit pris pour cible et que les restes de ceux qui y reposent soient profanés», a déclaré l'archevêque de Dublin, Michael Jackson, appelant les responsables à faire leur examen de conscience et à ramener la tête. Le «croisé» est censé avoir péri pendant ou peu après une croisade pour reprendre Jérusalem. En raison de sa grande taille, ses jambes avaient été brisées et pliées pour qu'il puisse entrer dans un cercueil de la crypte de Saint-Michan.

L'église, bâtie en 1095, est une attraction touristique. Une légende locale veut que sa crypte ait inspiré l'auteur de Dracula, Bram Stoker. La crypte a été attaquée dans la nuit de samedi à dimanche, selon la police, et le vol a été découvert lundi par un guide qui ouvrait l'église aux visiteurs, a précisé l’Église d'Irlande. Elle craint à présent que la tête momifiée ne se décompose une fois en contact avec l'air extérieur.

This is the 800 year old “Crusader” from St Michan's Church in Dublin which has been decapitated by vandals. Archdeacon David Pierpoint is telling @boucherhayes that "his was head severed from his body and taken away." The gruesome discovery was made by the tour guide at 1pm. pic.twitter.com/WVh2IHToCM