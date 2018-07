Début d'une grève de deux jours chez Ryanair

Les syndicats ont maintenu mardi soir en Espagne l'appel à la grève des personnels de cabine de Ryanair, mercredi et jeudi, après l'échec d'une ultime négociation avec les représentants de la compagnie irlandaise organisée par le gouvernement espagnol. En Espagne, les syndicats des personnels de cabine USO et Sitcpla ont négocié pendant des heures, mardi soir, avec les représentants de Ryanair, avant de juger inévitable la grève, qui a démarré ce mercredi à 0h00.

Le Findel concerné



Pour rappel, voici les vols Ryanair annulés au départ du Findel:





Barcelone, le mercredi 25/07, départ à 18h50



Madrid, le mercredi 25/07, départ à 13h00



Porto, le mercredi 25/07, départ à 11h00



Lisbonne, le jeudi 26/07, départ à 11h25



«Nous allons à la grève», avait annoncé à la presse un représentant du syndicat USO-aérien, Ernesto Iglesias, à l'issue de la rencontre. Ce syndicaliste a assuré que la compagnie à bas coûts continuait à refuser d'intégrer dans l'entreprise les travailleurs employés par des agences et «d'éliminer le travail temporaire et les différences salariales entre les différents personnels». Les syndicats exigent les mêmes conditions de travail pour les salariés sous contrat et les intérimaires. Ils demandent à la compagnie d'appliquer la législation de chacun des pays où elle emploie du personnel.

Ryanair n'entend appliquer que la législation irlandaise parce que ses avions sont immatriculés en Irlande et que la majeure partie du travail effectué par son personnel a lieu à bord de l'avion. Face à un malaise social grandissant, la compagnie a signé pour la première fois, ces derniers mois, plusieurs accords de reconnaissance de syndicats mais les négociations restent difficiles dans certains pays. Au total, Ryanair a annulé préventivement 600 vols ces mercredi et jeudi, affectant quelque 100 000 passagers. Au Luxembourg, quatre vols sont annulés (voir encadré).

