Des kits pour les touristes qui se retrouvent «à poil»

Une pantalon, un T-shirt, une paire de tongs et un billet de métro: c'est le contenu du kit prêt à la distribution que transportent les patrouilles de la Guàrdia Urbana, la police municipale de Barcelone. Ce cadeau s'adresse aux touristes (et éventuellement aux habitants) susceptibles de subir une pénible mésaventure sur une des plages de la ville: retrouver toutes leurs affaires volées en revenant d'une baignade dans la Méditerranée.

Le kit de secours permet aux infortunés de s'épargner la honte de rentrer à l'hôtel (ou chez soi) pieds nus, en bikini ou en slip de bain. La situation est encore plus délicate quand ce sont les adeptes du naturisme, une pratique populaire (et tolérée) sur les plages de Sant Sebastià et Mar Bella, qui sont visés par les pickpockets.

Depuis le début de l'été, pas moins de 174 kits ont été distribués. Un chiffre qui augmente d'année en année. Sur toute la saison estivale 2016, les policiers en avaient donné 120, ce qui illustre la hausse de la criminalité qui préoccupe actuellement la capitale catalane, rapporte le quotidien El País.

(L'essentiel/arg)