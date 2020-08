Traînée sur plus de 20 mètres lors d’un car-​​jacking

Une trentenaire a eu la peur de sa vie le 6 octobre 2019 à West Bromwich. Après avoir visité une église, elle retournait vers sa Ford C-Max lorsque Paul Harvey, 49 ans, a déboulé, raconte le Birmingham Mail. L’Anglaise venait de démarrer la voiture à l'aide de son porte-clé à distance, ce qui a permis au voleur de s’enfuir avec le véhicule et… sa propriétaire accrochée à la portière.

La trentenaire a été traînée sur plus de 20 mètres avant de lâcher prise. Elle s’en est sortie avec des blessures mineures et a été capable de fournir une description détaillée du voleur. Paul Harvey a ainsi été arrêté quelques heures plus tard par la police locale, qui précise dans un communiqué que l’homme a déjà un long casier judiciaire.

Le voleur de 49 ans a plaidé coupable lors de son procès mercredi dernier. Il a écopé de 6 ans de prison. C’est au cours de l’audience que la vidéo de l’incident, filmé par une dashcam, a été diffusée. «C'était absolument terrifiant pour la victime et c'est incroyable qu'elle n'ait pas été plus gravement blessée, a déclaré l’officier Craig Elliott, de la police des West Midlands. Harvey a vu une opportunité et ne se souciait pas de qui il pouvait blesser lors de sa fuite.»

