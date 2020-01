Le Brexit relance le combat pour l'indépendance

La question semblait avoir été tranchée dans les urnes, il y a près de six ans. Mais le Brexit a donné un nouveau souffle aux partisans de l'indépendance de l'Écosse, déterminés à rouvrir le débat malgré l'intransigeance de Londres. Désormais imminente après plusieurs années d'atermoiements, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne passe mal en Écosse et en Irlande du Nord, provinces qui se sont majoritairement prononcées contre en 2016, faisant craindre des fissures dans l'unité du pays.

Pour les indépendantistes écossais, ce choix historique justifie de consulter de nouveau le peuple de la province qui avait voté à 55% pour rester membre du Royaume-Uni lors d'un référendum convoqué en 2014. Selon eux, parmi les 62% d'Écossais à avoir voté contre le Brexit, certains ont basculé et envisagent que leur nation emprunte son propre chemin, après plus de 300 ans d'union. En théorie, cela permettrait à l'Écosse de rejoindre l'UE.

Un second référendum?

«Le Brexit a souligné un réel problème dans la Constitution britannique: l'Écosse vote pour quelque chose sans que cela n'ait d'effet», a expliqué à l'AFP, Christopher Clannachan, début janvier, lors d'une marche pour l'indépendance à Glasgow. Il avait voté en 2014 contre une séparation. Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise et cheffe du parti indépendantiste SNP, a accru la pression sur le gouvernement britannique, afin d'organiser un second référendum sur l'indépendance.

Elle a écrit au Premier ministre Boris Johnson pour le lui demander formellement, estimant que la victoire écrasante localement de son parti aux législatives de décembre lui donne un mandat pour cela. Mais le dirigeant conservateur refuse fermement, estimant que cela «prolongerait la stagnation politique que l'Écosse a connu au cours de la dernière décennie».

Sondages indécis

Nicola Sturgeon a accusé les conservateurs au pouvoir d'ignorer la volonté du peuple. «Le problème pour les Tories est que plus ils essaient d'empêcher la démocratie, plus ils nourrissent le soutien à la cause indépendantiste», a-t-elle tweeté. Face à un gouvernement inflexible, l'exécutif écossais pourrait tenter un recours en justice mais les experts estiment que cela aurait peu de chances de réussir.

«Qu'il y ait ou non un second référendum et à quelles conditions est une question politique qui sera résolue dans l'arène politique», a estimé l'association britannique de droit constitutionnel. Beaucoup pensent qu'il serait sage d'attendre les prochaines élections pour le Parlement écossais, en 2021, pour obtenir encore plus de poids politique.

Manifestations pour l'indépendance

Le leader du SNP au Parlement britannique, Ian Blackford, a déclaré dans un entretien au journal Herald que les ministres conservateurs de Boris Johnson lui avaient confié en privé que la ligne du gouvernement britannique allait être «difficile à tenir à long terme». Si une majorité claire apparaît en faveur d'un second référendum, le gouvernement britannique devra probablement accepter, estime Nicola McEwen, professeure de politiques territoriales à l'université d'Édimbourg.

En attendant, des manifestations pro-indépendance sont régulièrement organisées dans les rues d’Édimbourg et de Glasgow. Environ 80 000 personnes ont bravé des vents glacés et des pluies torrentielles, en janvier, pour défendre leur cause, drapeaux écossais bleus et blancs au poing.

Si Londres devait finir par autoriser un référendum, les sondages ne montrent aucune majorité claire pour l'un ou l'autre camp. «Il y a eu une poussée (en faveur de l'indépendance) mais elle a été modeste et principalement portée par ceux qui ont voté pour rester dans l'Union européenne», a souligné Mme McEwen. À plus long terme cependant, si le Brexit avait des conséquences économiques négatives dans les prochaines années, cela pourrait nourrir le mécontentement écossais et donner de nouveaux arguments aux indépendantistes.

(L'essentiel/afp)