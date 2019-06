5 000 militants visent une mine de charbon

#TheCube | "Germany is one of the biggest coal producing countries in the world."



Georg Kössler, a Green Representative in the Berlin State Parliament spoke to Euronews about why activists are protesting outside the Garzweiler mine. https://t.co/wWHqCwPTR5 pic.twitter.com/TxCDYZ0mQn — euronews (@euronews) 20 juin 2019

Venus de toute l'Europe, armés d'une formation éclair et du soutien des jeunes manifestants pour le climat, plusieurs milliers de militants anti-charbon s'élanceront vendredi à l'aube pour tenter d'occuper une mine dans l'ouest de l'Allemagne. Depuis mercredi, environ 5 000 activistes ont établi un immense «camp climatique» dans la Ruhr, entre entraînement aux techniques anti-arrestation, ambiance de festival et utopie écologiste, à une trentaine de kilomètres du site d'extraction de Garzweiler.

Autosuffisant, vegan, doté d'un hôpital, d'un cinéma en plein air, d'une boulangerie et d'une crèche, ce village éphémère monté par l'organisation Ende Gelände permet d'initier sur le tas les nombreux militants novices à la «désobéissance civile», hors la loi mais en principe non violente. Dès l'aurore, ils devront forcer à pied les nombreux barrages de police pour déferler, en combinaison blanche et visage souvent masqué, dans les immenses travées de cette mine de lignite, un charbon brun bon marché et très polluant exploité sur de vastes surfaces par le groupe RWE.

Si Ende Gelände occupe cette mine chaque année depuis 2015, l'opération prend cette fois un relief particulier: non seulement le nombre de participants va croissant, mais ils sont pour la première fois appuyés par le jeune mouvement Fridays for Future, dans une rare convergence entre action légale et illégale. Peu après le blocage de Garzweiler attendu dans la matinée, 20 000 collégiens, lycéens et étudiants sont attendus pour une «manifestation européenne» à Aix-La-Chapelle, à quelques dizaines de kilomètres.

(L'essentiel/afp)