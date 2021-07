Berlin veut améliorer ses alertes-​​inondations

Le gouvernement d'Angela Merkel a promis lundi d'améliorer le système national d'alerte-catastrophe mis sévèrement en cause suite aux inondations en Allemagne, dont le bilan s'est encore alourdi à au moins 165 morts. Ces crues qui ont particulièrement frappé les régions de l'ouest de l'Allemagne constituent la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Pour reconstruire les infrastructures régionales, les aides de l'Etat fédéral s'élèveront probablement à «plusieurs milliards» d'euros, a aussi confirmé le ministre de l'Intérieur Seehofer en déplacement dans la commune de Bad Neuenahr-Ahrweiler, une des plus touchées.

À l'extérieur de cette cité martyre de près de 30 000 habitants, un aérodrome sert désormais de base pour les hélicoptères qui évacuent notamment les cadavres des victimes retrouvées dans les décombres. Face au terrible bilan humain, le ministre a réfuté les accusations de défaillance des mécanismes d'alerte de la population, qui se multiplient depuis le week-end. «Les alertes ont fonctionné sans problème technique», a-t-il défendu à propos des applications pour téléphones portables ou des messages envoyés aux médias, précisant cependant ne pas "exclure que nous devions améliorer certaines choses" à l'avenir.

Bataille de sirènes

Une porte-parole du gouvernement allemand, Martina Fietz, s'est montrée, elle, plus claire. «Les expériences que nous avons faites lors de cette catastrophe montrent que nous devons faire davantage et mieux», a-t-elle admis. Et le candidat des conservateurs à la chancellerie, Armin Laschet, a promis «une meilleure prévention» qui sera discutée dans les prochains jours entre les régions, les communes et l'Etat fédéral.

La protection civile allemande est en particulier accusée de ne pas avoir averti suffisamment vite les populations concernées dans les zones inondables de la gravité des crues. Mais les crues ont entraîné des coupures d'électricité massives et fait tomber des antennes de télécommunication, empêchant des habitants de recevoir à temps les messages. Lundi, le président de la protection civile Armin Schuster a plaidé sur la radio publique pour «le retour des bonnes vieilles sirènes», afin de ne pas se reposer uniquement sur des outils numériques.

Le hic: ce système de sirène, héritage de la guerre froide pour alerter en cas d'attaque nucléaire notamment, avait prouvé son inefficacité en septembre 2020, quand un grand test au niveau national avait tourné au fiasco. Certaines ne s'étaient pas déclenchées en raison de problèmes techniques, et des communes les avaient tout simplement enlevées, les jugeant inutiles.

(L'essentiel/afp)