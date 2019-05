Le Brexit, «un vaccin contre la propagande»

Le Brexit a été «un vaccin contre la propagande et la désinformation antieuropéenne» pour les élections européennes du 23 au 26 mai, a affirmé mardi, à Bruxelles, le président du conseil européen, Donald Tusk. «Lorsque les Européens voient ce que le Brexit signifie dans la pratique, ils en tirent des conclusions», a soutenu M. Tusk, à l'issue d'un sommet européen extraordinaire consacré aux nominations des nouveaux présidents des institutions européennes.

«La grande majorité des électeurs ont voté pour une Union européenne plus efficace, plus forte et plus unie et a rejeté ceux qui veulent l'affaiblir. C'est un signal puissant», a-t-il souligné. «Je ne doute pas que l'une des raisons pour lesquelles les citoyens du continent ont voté en faveur de la majorité pro-européenne soit le Brexit, a-t-il affirmé. Le Brexit a été un vaccin contre la propagande et les fausses nouvelles antieuropéennes».

Au Royaume-Uni, néanmoins, le Parti du Brexit du député européen Nigel Farage est sorti grand vainqueur des européennes. Usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle a échoué à mettre en œuvre, Theresa May a annoncé sa décision de démissionner de ses fonctions de cheffe du Parti conservateur, et donc de cheffe du gouvernement, le 7 juin. Le rejet de l'accord de divorce par les députés britanniques a contraint Theresa May à repousser le Brexit au 31 octobre au plus tard, alors qu'il était initialement prévu le 29 mars.

(L'essentiel/afp)