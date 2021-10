Il y a 25 ans, la «Marche blanche» à Bruxelles

C'était du jamais vu: il y a 25 ans, une marée humaine envahissait les rues de Bruxelles, ballons blancs, roses blanches et photos de Julie et Mélissa en main. Quelque 300 000 personnes défilaient dans la capitale en mémoire des victimes du pédophile, Marc Dutroux, et pour réclamer une justice plus efficace dans ces dossiers.

L'arrestation de Marc Dutroux, le 13 août 1996, avait plongé la Belgique dans la stupeur. Si les jeunes Laetitia et Sabine avaient été libérées deux jours plus tard, les corps de deux petites Julie et Melissa puis d'An et Eefje avaient été découverts quelques jours plus tard. Meurtris par la disparition de leurs enfants et désabusés par le fonctionnement de l'appareil judiciaire, plusieurs parents avaient alors appelé à un rassemblement de grande ampleur, rappelle Belga.

Cette marche apolitique sera l’une des plus grandes manifestations de masse que la Belgique ait connues. De cet élan, naîtra notamment un parquet fédéral, compétent pour les grands dossiers criminels, ainsi qu'un tribunal de l’application des peines (TAP).

(mc/L'essentiel)