Des manifestants arrachent la statue d'un esclavagiste

Erigée en 1895 dans une rue qui porte son nom, cette statue de bronze a été arrachée de son piédestal par des cordes tirées par un groupe de manifestants. Une fois la statue à terre, ils se sont massivement rués dessus pour la piétiner, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par la télévision britannique.

L'un d'eux se fait photographier agenouillé sur le cou de la statue, reproduisant le geste du policier blanc qui a asphyxié le Noir américain George Floyd fin mai aux États-Unis, déclenchant un mouvement de protestation mondial contre le racisme et les brutalités policières.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX