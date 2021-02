Agression à l'arme blanche dans le métro à Bruxelles

Un individu a agressé plusieurs personnes dans la station de métro Gare de l'Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Les faits se sont produit peu avant 15h, ce lundi. Il y aurait plusieurs blessés selon la police belge. Le suspect a été neutralisé par les forces de l'ordre, indiquent les médias locaux.

La police n'a pas donné plus de précision sur l'arme utilisée par l'auteur mais selon des témoins, il s'agirait d'un couteau. «J'ai soudain entendu quelqu'un hurler. Et là j'ai aperçu un homme en train de planter un couteau dans la gorge d'une femme, raconte un témoin de la scène à RTL Belgique. Il y a eu un mouvement de panique. On ne savait pas quoi faire. La femme se vidait de son sang».

Plusieurs stations de métro sont actuellement interrompues. D'après la police de la capitale, reprise par les médias, il ne s’agit pas d’une agression à caractère terroriste mais d’un différend d'ordre privé.

(L'essentiel)