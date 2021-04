Les derniers instants du prince Philip racontés

Décédé vendredi à l'âge de 99 ans, le prince Philip va laisser «un grand vide» dans la vie de la Reine Elizabeth II, a confié Sophie de Wessex, épouse du prince Edward. La belle-fille de la souveraine du Royaume-Uni s'est d'ailleurs montrée plutôt loquace sur les derniers moments intimes vécus par la famille royale aux côtés du prince.

Un moment «doux et paisible, comme si quelqu'un le prenait par la main», a-t-elle raconté. «Et c'est tout ce que vous souhaitez pour quelqu'un non? Je pense que c'est plus facile pour la personne qui part que pour celles qui restent. Nous sommes tous assis ici, à nous regarder en disant : "C'est horrible''», a-t-elle expliqué, très émue, devant les caméras de télévision.

Alors que les hommages se multiplient, Sophie de Wessex est assurément celle qui est la plus proche d'Elizabeth II. Les deux femmes entretiennent une véritable relation mère-famille et la plus jeune passe énormément de temps aux côtés de la Reine. «Elle est d'un immense réconfort», a confié une source royale au DailyMirror.

(L'essentiel)