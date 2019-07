Angela Merkel encore victime de tremblements

La dirigeante conservatrice, qui fêtera ses 65 ans dans une semaine, a de nouveau tremblé de tout son corps en fin de matinée, lors d'une cérémonie officielle à la chancellerie où elle accueillait le Premier ministre finlandais, Antti Rinne. Il s'agit de la troisième crise de tremblements, inexpliqués à ce jour, en moins d'un mois et les médias allemands s'interrogent depuis sur la santé de la chancelière.

Apparue souriante devant la presse un peu plus d'une heure plus tard, la chancelière, au pouvoir depuis près de 14 ans, s'est voulue rassurante. «Je vais très bien. Il ne faut pas se faire de souci», a-t-elle insisté. Elle a assuré qu'elle récupérait toujours psychologiquement d'un premier épisode impressionnant de tremblements intervenu le 18 juin lors d'une cérémonie avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la chancellerie. «Il y a des progrès et je dois vivre avec ça pendant un moment», a-t-elle ajouté.

Une crise moins intense que la première fois

Des sources gouvernementales avaient expliqué, après une deuxième crise intervenue neuf jours après, qu'il ne s'agissait pas d'un problème médical mais d'une réaction psychologique liée au souvenir anxieux de sa première crise le 18 juin. Vêtue d'une veste bleu clair, Angela Merkel se tenait debout mercredi à côté de son homologue finlandais pour écouter les hymnes nationaux des deux pays lorsqu'elle a commencé à trembler très distinctement.

Ses bras, son buste et ses jambes ont été pris de petites secousses jusqu'à ce qu'elle se remette en marche avec son homologue finlandais à la fin des hymnes. Elle a ensuite poursuivi son programme comme annoncé, avec un entretien avec Antti Rinne puis une conférence de presse commune. Ses tremblements ont été toutefois moins intenses que la première fois, en présence du président ukrainien. Elle les avait alors attribués à une déshydratation liée à la forte chaleur qui régnait sur Berlin.

Mercredi les températures à Berlin, fraîches pour la saison, excluaient un incident lié à la chaleur. La dirigeante avait également été prise de tremblements le 27 juin lors de la prise de fonction officielle de la nouvelle ministre de la Justice à Berlin, mais a jusqu'ici assuré être en bonne santé.

(L'essentiel/afp)