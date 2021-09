Les avions cloués au sol à La Palma à cause du volcan

«L'aéroport est à l'arrêt en raison de l'accumulation de cendres», a déclaré samedi la société gestionnaire des aéroports espagnols (Aena). «Les opérations de nettoyage ont commencé mais la situation peut changer à tout moment», a-t-elle ajouté. Vendredi, sept vols avaient dû être annulés pour la même raison.

De violentes explosions et un important nuage de cendres émanant du volcan Cumbre Vieja avaient conduit les autorités à ordonner vendredi l'évacuation de plusieurs quartiers de la ville d'El Paso. «Étant donné l'augmentation du risque pour la population due à l'épisode éruptif en cours», les autorités de l'archipel ont indiqué avoir «émis un ordre d'évacuation obligatoire pour (les quartiers de) Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba».

Cet ordre concerne 160 personnes, portant à plus de 6 200 le nombre de personnes qui ont dû quitter leurs foyers, selon les autorités. Deux nouvelles bouches éruptives, dont sortaient des coulées de lave, se sont par ailleurs ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l’Institut volcanologique des Canaries.

A new large explosion from the volcano on La Palma forced more evacuations and closed the airport today. While delivering meals to homes, families were packing cars to remain ready at a moment’s notice. The WCK team is still safe and serving meals to residents & first responders. pic.twitter.com/O2GmB16b20