CDU et SPD proches d'un accord sur les migrants

Conservateurs et sociaux-démocrates sont proches d'un accord sur l'immigration et le regroupement familial, a déclaré lundi une négociatrice du Parti social-démocrate (SPD). Les deux mouvances négocient la formation d'un gouvernement de coalition en Allemagne. L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel et son alliée bavaroise, l'Union chrétienne-sociale (CSU), ont adopté ces derniers mois une attitude plus restrictive sur l'immigration. Cela à la lumière notamment du bon résultat obtenu par le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) aux élections législatives de septembre dernier.

Les discussions avec le SPD sur le regroupement familial ont été suspendues dans la nuit de dimanche à lundi, mais Malu Dreyer, ministre-présidente SPD de Rhénanie-Palatinat, a assuré qu'un accord était à deux doigts d'être conclu. «Il y a vraiment une volonté de parvenir à un accord aujourd'hui», a-t-elle dit à la radio Deutschlandfunk. Aux termes d'un accord préparatoire conclu le 12 janvier, CDU, CSU et SPD se sont entendus sur l'accueil de 180 000 à 220 000 réfugiés par an.

Cet accord provisoire prévoit aussi que le nombre de personnes autorisées à rejoindre leurs familles réfugiées en Allemagne sera limité à 1 000 par mois, mais le SPD veut y ajouter une clause pour relever ce plafond dans les situations de souffrance. Malu Dreyer a également fait état de divergences avec les conservateurs sur le régime d'assurance-santé et sur la politique de l'emploi. «Mais là aussi nous ne sommes pas très loin d'un accord», a-t-elle dit.

