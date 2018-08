Mais où est donc passée Angela Merkel?

La dernière fois où les Allemands ont vu officiellement leur chancelière remonte au mercredi 25 juillet. Ce jour-là, Angela Merkel participait avec son mari Joachim Sauer à une représentation de l'opéra «Lohengrin», au festival Wagner de Bayreuth. Depuis, elle a disparu des écrans radars et les médias spéculent allègrement sur ce qu'elle a pu devenir.

Il faut dire que d'habitude à cette période, Angela Merkel est en vacances dans le Tyrol du Sud avec son époux. Elle n'hésite d'ailleurs pas à se laisser prendre en photo avec le public. Mais cette année, point de chancelière à l'horizon. Seul Joachim Sauer est présent dans l'hôtel que fréquentait le couple ces dernières années. Et il s'y trouve avec un de ses fils issus de son premier mariage.

Crise conjugale?

Du coup, le journal allemand Bilds'interroge: crise conjugale? Séjour à l'hôpital d'Angela Merkel? Ou alors serait-elle quelque part en mission secrète? Le quotidien étudie toutes les pistes et se demande même si la chancelière a le droit de disparaître ainsi. Il se pose des questions d'autant plus que l'agenda de la chancelière est vide pour tout le mois d'août.

La Südwest Presse trouve elle au contraire qu'il est presque «rassurant» qu'un chef d'État puisse «déconnecter» en été, du moins quelques jours. Il relève au passage qu'Angela Merkel, âgée de 64 ans, avait reconnu il y a peu qu'elle attendait avec impatience ses vacances et qu'elle se réjouissait de pouvoir enfin passer de bonnes nuits de sommeil.

À Berlin toutefois, on calme les esprits: une porte-parole du gouvernement a ainsi expliqué que la chancelière se détendait quelques jours. «Elle n'est pas partie. Elle est ailleurs, c'est tout. Et elle veut passer ses jours de congé sans bruit et sans publicité», a-t-elle déclaré. Un spécialiste en droit constitutionnel a également expliqué qu'Angela Merkel avait le droit de disparaître de la vie publique, pour autant qu'elle soit disponible pour son personnel et pour le vice-chancelier. «Ce qui est le cas», affirme-t-il.

(L'essentiel/cht/afp)