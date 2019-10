«De bon progrès» en vue d'un accord sur le Brexit

Les négociateurs européens et britanniques ont travaillé jusqu'à la dernière minute avec l'espoir de présenter un accord sur le Brexit au sommet qui s'ouvre jeudi. À quelques heures du Conseil, Londres et Bruxelles tentaient toujours d'arracher un accord pour éviter un divorce brutal entre le Royaume-Uni et l'UE à la fin du mois. À l'issue d'une nouvelle longue journée de discussions, le négociateur de l'UE Michel Barnier a constaté mercredi soir de «bons progrès». Le travail effectué est «prometteur», selon une source européenne.

Plusieurs sources diplomatiques européennes ont indiqué mercredi soir attendre désormais un feu vert de Londres, alors que les points les plus sensibles semblaient avoir été résolus. À l'exception de la question de la TVA en Irlande du Nord, un sujet «pas négligeable», selon une des sources. «Les discussions continuent à la fois ici et à Bruxelles, car il y a des obstacles qui subsistent à Bruxelles», a déclaré de son côté une source à Downing Street. Le sommet de jeudi et vendredi est théoriquement le dernier avant le divorce entre Londres et l'UE, prévu le 31 octobre.

Les pourparlers ont porté sur plusieurs questions épineuses: la manière d'éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, afin de préserver la paix sur l'île. Échaudés par l'expérience de l'accord conclu avec Theresa May mais rejeté par le Parlement britannique, les Européens s'inquiètent de savoir si le Premier ministre Boris Johnson peut trouver l'appui d'une majorité politique. Certains doutent à Bruxelles qu'un texte juridique abouti puisse être présenté aux dirigeants, a noté une source diplomatique, mais ceux-ci pourraient donner un accord politique pour qu'il soit finalisé dans les semaines à venir.

(L'essentiel/afp)