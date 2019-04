«Le car était hors de contrôle»: les survivants s'interrogeaient jeudi sur les raisons du tragique accident qui a coûté la vie à près d'une trentaine de touristes allemands sur l'île de Madère, plongeant dans le deuil le Portugal et l'Allemagne. Avec une cinquantaine de touristes à bord quittant leur hôtel pour aller dîner mercredi soir, l'autocar a heurté un mur dans un virage avant de chuter d'une dizaine de mètres en contrebas de la route et de s'écraser sur une maison bâtie à flanc de colline dans le village de Caniço, entre la capitale régionale Funchal et Santa Cruz, plus à l'est.

«Quelques secondes» après avoir pris la route, «le car s'est mis à aller de plus en plus vite et a heurté un mur. Il était hors de contrôle et a volé», a témoigné en anglais un rescapé allemand d'une soixantaine d'années à la télévision portugaise, qui n'a pas indiqué son nom. «Je pense que les freins ont lâché. Je n'arrive pas à imaginer une autre raison», a ajouté cet homme, qui s'en est sorti avec une côte cassée. Son épouse a raconté avoir survécu en se repliant sur elle-même alors que des passagers ont été «éjectés par les fenêtres».

Le dernier bilan fourni jeudi matin par l'hôpital Nélio Mendonça de Funchal faisait état de 29 morts, dont 17 femmes et 12 hommes, et 27 blessés âgés de 40 à 60 ans. Le président portugais avait indiqué dès mercredi soir que toutes les victimes étaient allemandes, une information confirmée jeudi par le ministère des Affaires étrangères.

(L'essentiel/utes/ats)