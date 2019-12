Une voiture de police attaquée à la grenade

Une voiture de police patrouillant à Belfast a été la cible d'une grenade, dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la police d'Irlande du Nord. «Des officiers étaient dans la zone de Falls Road en train de mener des patrouilles de routine quand, peu après 2h du matin, une Land Rover de la police a été frappée par un objet», a indiqué l'institution, dans un communiqué. «Une forte détonation a été entendue et la Land Rover a été conduite vers un lieu sûr. Heureusement, aucun des officiers à l'intérieur du véhicule n'a été blessé et le véhicule n'a pas été endommagé», a poursuivi la police.

Les policiers ont retrouvé sur place les «débris d'une grenade présumée» et de plus amples recherches étaient menées mercredi sur place pour s'assurer de l'absence d'objets dangereux. «Il s'agissait indéniablement d'une tentative de tuer ou de blesser des policiers», a commenté un responsable de la police, en lançant un appel à témoins. Cet incident intervient à quelques jours des élections législatives du 12 décembre, au Royaume-Uni, centrées sur le thème du Brexit, un sujet particulièrement sensible dans la province britannique au passé sanglant.

Pendant trois décennies, les républicains nationalistes, en majorité catholiques, et les unionistes, principalement protestants, se sont affrontés, lors des Troubles impliquant également l'armée britannique, qui ont fait 3 500 morts. L'accord de paix du Vendredi saint y a mis un terme en 1998, instaurant un partage du pouvoir exécutif et une frontière ouverte avec l'Irlande, dont le maintien a été une question cruciale lors des négociations du Brexit.

(L'essentiel/afp)