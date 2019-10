La tempête frappe l'Italie et fait un mort

Un taxi a été emporté dans la ville de Capriata d'Orba, près d'Alexandrie, à l'endroit où un pont s'est également écroulé. Le chauffeur est décédé tandis qu'un passager a réussi à s'extirper du taxi et a survécu en s'accrochant à un arbre, selon les médias italiens.

Une centaine de personnes ont été évacuées de leurs maisons, lundi, en Ligurie, tandis que les pompiers ont dénombré 900 opérations de secours entre Gênes et Milan. Des routes et des voies ferrées ont été inondées et le trafic a été ponctuellement suspendu.

Le niveau du Pô a grimpé de 3,5 mètres en 24 heures, a signalé la Coldiretti, principale association agricole italienne. Selon elle, «sous l'effet des changements climatiques», l'Italie a subi «plus de trois tempêtes par jour depuis le début de l'automne avec des inondations, des rafales de vent et de la grêle, avec une fréquence de 18% supérieure à la même période de l'an passé».

Capriata d'Orba, l'ultima telefonata di Fabrizio Torre prima di morire: »C'è acqua dappertutto https://t.co/87N6b1xuBnpic.twitter.com/jPjpZQkWmn– Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) 22 octobre 2019

La nouvelle perturbation a touché «les régions les plus fragiles de la péninsule comme le Piémont et la Ligurie, dont 100% des communes sont à risque hydro-géologique».

Capriata d'Orba, il mio paese, fa male vedere tutto questo. #Alluvionepic.twitter.com/qmCBH6dP1O– sara ? (@tayscrown) 22 octobre 2019

En outre, ces zones sont rendues «encore plus fragiles par la bétonisation et l'abandon des terres agricoles qui a fait disparaître 28% des superficies cultivées en 25 ans» sur le territoire italien, avec une réduction des terres utilisables à 12,8 millions d'hectares, selon la Coldiretti.

Qui da me niente, invece a Rossiglione, Campo Ligure, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba e Novese un disastro! pic.twitter.com/rG79IjSYd1– Annalisa ?? (@Annalis04484378) 22 octobre 2019

(L'essentiel/afp)