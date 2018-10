Un trésor du XVIIIe siècle trouvé dans le Danube

Des archéologues ont découvert un trésor de quelque 2 000 pièces d'or et d'argent à bord d'une épave gisant au fond du Danube, depuis le XVIIIe siècle, ont-ils annoncé jeudi. Le magot a été révélé par le niveau exceptionnellement bas des eaux du fleuve.

«Des armes, piques, boulets de canon, épées et autres sabres» ont aussi été trouvés, a confié Katalin Kovacs, archéologue au Centre du musée Ferenczy de Szentendre, près de Budapest, à l'agence de presse hongroise MTI. La découverte s'est produite cette semaine à Erd, au sud de Budapest.

Le trésor a été trouvé à bord de l'épave d'un navire commercial dont la nationalité doit encore être déterminée, ont indiqué les archéologues. Il comprend des pièces d'or et d'argent, dont des ducas et des pennies. «Les pièces sont à 90% étrangères et datent de 1630 à 1743», a précisé l'archéologue Balazs Nagy à la radio privée Klub, soulignant qu'elles avaient été frappées aux «Pays-Bas, en France, à Zurich, ou encore au Vatican».

Le Danube à son niveau le plus bas

Assistés par des plongeurs et des drones, les archéologues travaillaient jeudi d'arrache-pied, afin d'extraire un maximum d'éléments. Une forte remontée du niveau des eaux est attendue à partir de samedi.

Comme plusieurs autres cours d'eau d'Europe, le Danube est au plus bas après un long épisode de sécheresse. Son niveau est tombé à 38 cm à Budapest, un record historique qui affecte la navigation fluviale. Le niveau bas du fleuve a déjà mené à la mise au jour de débris de l'ancien pont François-Joseph de Budapest, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'une bombe américaine de la même époque.

(L'essentiel/afp)