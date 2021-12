La curiosité de policiers les envoie en prison

Deux sœurs de 46 et 27 ont été retrouvées sans vie dans un parc de Wembley, en juin 2020. Bibaa Henry et Nicole Smallman avaient été poignardées à mort. Après cette macabre découverte, deux policiers ont été chargés de surveiller la scène de crime. Deniz Jaffer, 47 ans, et Jamie Lewis, 33 ans, ont franchi le cordon de sécurité alors qu’ils n’y étaient pas autorisés. Les deux agents ont ensuite pris des photos des cadavres, qu’ils ont envoyées à des collègues et des amis via WhatsApp.

«Malheureusement, je me tiens près de deux oiseaux morts pleins de coups de couteau», a commenté Lewis en légende de ces clichés, selon «The Independent». «J’ai des photos des deux victimes mortes. Faites-moi savoir qui ne veut pas les voir», a écrit pour sa part Jaffer dans un groupe d’amis non policiers. Il a également envoyé une photo à un ancien collègue avec ce message: «Voilà ce à quoi je dois faire face.»

Les parents des victimes ont évoqué un acte de sacrilège, tandis que le juge a considéré que les deux policiers avaient mis en danger l’intégrité de la scène de crime et «grandement négligé» l’intimité des deux sœurs. Il a ajouté que l’acte des deux accusés «ne pouvait être qu’une sorte de recherche du frisson bon marché, de gloire ou de vantardise», et qu’ils avaient miné la confiance dans la police.

«Je suis sûr que des milliers d’officiers de ce pays et de l’étranger sont complètement horrifiés par vos actions. C’est une conduite effroyable et inexplicable», s’est indigné le juge Mark Lucraft. Les deux agents ont été condamnés chacun à deux ans et neuf mois de prison. Ils ont bien entendu été officiellement licenciés de la police métropolitaine et n’auront plus le droit d’exercer ce métier.

