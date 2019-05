Les victimes aimaient les armes médiévales

Les premiers éléments de l'enquête sur les cinq décès en Allemagne, dont plusieurs à l'arbalète, dessinent des profils de victimes fascinées par l'ésotérisme, l'imagerie et les armes médiévales, rapportent mardi plusieurs médias. L'homme de 53 ans retrouvé mort avec plusieurs flèches d'arbalètes dans le crâne et le corps, identifié comme Torsten W., tenait ainsi une boutique médiévale à Hachenburg en Rhénanie-Palatinat, «Milites Conductius», où étaient vendus des poignards et épées du Moyen Âge.

Il arborait une longue barbe blanche et organisait le soir des séances de combat à l'épée. Sur les bras, il s'était fait tatouer des symboles des alchimistes, mouvement ésotérique vivace au Moyen Âge et prétendant à la transmutation des métaux. Toutes les victimes étaient par ailleurs membres d'une ligue de tournois de chevaliers, selon le quotidien populaire Bild.

Au moins un suicide

Les enquêteurs continuent de passer au peigne fin deux sites: une auberge de Passau en Bavière, où ont été trouvés ce week-end trois corps percés de carreaux d'arbalète, et à Gifhorn en Basse-Saxe, dans l'appartement d'une des trois victimes, dans lequel ont été trouvés lundi deux autres cadavres de femmes. Des résultats préliminaires des autopsies de Passau montrent que deux des trois victimes, vêtues de noir et portant des piercings, ont été tuées d'un carreau dans le cœur. Il s'agit de l'homme de 53 ans et d'une femme de 33 ans.

D'autres carreaux ont ensuite été tirés post-mortem, probablement par la troisième victime, une femme de 30 ans, Farina C., qui se serait ensuite suicidée à l'arbalète en se tirant un carreau dans le cou. «Aucun élément ne montre qu'il y ait pu avoir une dispute entre les personnes présentes» dans la chambre, a indiqué la police bavaroise, mardi. «Des examens pour déceler la prise éventuelle de médicaments, d'alcool ou de stupéfiants ont été diligentés». Les testaments des deux victimes allongées sur le lit ont aussi été retrouvés dans la chambre de l'auberge, selon la presse locale.

(L'essentiel/afp)