Theresa May lâche du lest face aux députés

La Première ministre britannique Theresa May a dit jeudi que les députés pourraient avoir le dernier mot sur l'activation éventuelle d'une disposition évitant le rétablissement de contrôles frontaliers sur l'île d'Irlande, après le Brexit, point très controversé de l'accord de divorce négocié avec Bruxelles. Le traité de retrait de l'Union européenne prévoit un «filet de sécurité» («backstop») maintenant l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE, ainsi qu'un alignement réglementaire plus poussé pour l'Irlande du Nord, si aucun accord sur la future relation entre Bruxelles et Londres n'est conclu à l'issue d'une période de transition de 21 mois post-Brexit, prévu le 29 mars 2019.

Mais le backstop est décrié par les députés pro-Brexit, jusqu'au sein du Parti conservateur au pouvoir, qui y voient un danger d'arrimage permanent du Royaume-Uni à l'UE. Des dizaines d'entre eux se sont désolidarisés du gouvernement et risquent de faire capoter le vote sur l'accord de retrait, le 11 décembre, à la Chambre des communes, ce qui plongerait le Royaume-Uni dans l'incertitude quant à son avenir. «On parle du backstop comme s'il était automatique. En fait, il n'est pas automatique», a déclaré Theresa May, sur BBC Radio 4, soulignant la possibilité d'étendre la période de transition à la place.

«Personne ne veut entrer dans le backstop en premier lieu. Si nous devons l'utiliser, un choix devra être fait et j'examine la question du rôle du Parlement dans ce choix», a-t-elle ajouté. Mme May a toutefois souligné que tout accord conclu avec Bruxelles contiendrait un tel filet de sécurité et qu'une fois mis en œuvre, le Royaume-Uni ne pourrait pas s'en retirer unilatéralement. Le gouvernement devait affronter jeudi une troisième journée de débats au Parlement, sur l'accord de retrait, après deux séances très mouvementées, où il a été mis en position de faiblesse.

(L'essentiel/afp)