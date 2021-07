Malte ferme ses frontières aux voyageurs non vaccinés

«A partir du mercredi 14 juillet, toute personne arrivant à Malte doit présenter un certificat de vaccination reconnu: un certificat maltais, un certificat britannique ou un certificat de l'Union européenne», a annoncé le ministre de la Santé, Chris Fearne, au cours d'une conférence de presse. «Nous serons le premier pays en Europe à prendre cette mesure», a-t-il ajouté.

Depuis le 1er juin, les touristes étaient de nouveau les bienvenus sur son territoire, la condition étant de présenter un test négatif au Covid au moment de l'embarquement dans un avion à destination de Malte. «Un test PCR ne suffira plus», a souligné le ministre, sauf pour les mineurs de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents.

La petite île méditerranéenne de 500.000 habitants s'enorgueillit d'être le pays le plus vacciné de l'UE, avec 79% de la population adulte ayant reçu deux doses de sérum. Le 27 juin, elle n'avait enregistré aucun nouveau cas mais vendredi les autorités sanitaires en ont recensé 96, dont 90% chez des personnes non vaccinées. Un grand nombre de cas ont été détectés dans le cadre de séjours linguistiques et les écoles d'anglais, qui attirent chaque année des étudiants du monde entier, vont fermer à compter du 14 juillet également.

(L'essentiel/AFP)