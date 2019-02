Jean Asselborn veut éviter un conflit au sein de l'UE

Les discussions entre les ministres des affaires étrangères, jeudi à Bucarest, ont été «difficiles» et «tendues», ont confié vendredi plusieurs participants sous couvert de l'anonymat. «Nous n'avons plus de politique étrangère commune», a déploré un ministre. La «pleine unité» annoncée à la fin de la réunion par la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini ne semble donc n'être que de façade.

D'un côté, l'Union a lancé un groupe de contact avec des pays d'Amérique latine pour trouver, sous trois mois, un terrain d'entente entre le président en titre Nicolas Maduro et le président autoproclamé Juan Guaido, afin d'organiser une nouvelle élection présidentielle libre. Mais de l'autre, quatre Etats membres - la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni - ont annoncé leur décision de reconnaître lundi Juan Guaido comme président par intérim «si des élections ne sont pas annoncées dans le délai qui s'achève dimanche».

Gare à la «situation conflictuelle»

Le Parlement européen a exacerbé les tensions jeudi entre les États membres avec la reconnaissance de Juan Guaido. «Ce que nous voulons, ce sont des élections. Qui est habilité à les organiser? Juan Guaido, le président du parlement du Venezuela. Il a la compétence du point de vue constitutionnel. Si on va plus loin, on est dans une situation conflictuelle en Europe», estime le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn. Beaucoup de pays de l'UE ne peuvent pas reconnaitre Juan Guaido.

Trois groupes se sont opposés jeudi à Bucarest: les quatre pays les plus radicaux, partisans de la reconnaissance de Juan Guaido, la Grèce et l'Italie, soutiens de Nicolas Maduro, et les légalistes comme l'Autriche et le Luxembourg, soucieux de trouver une position commune. Les discussions ont été si difficiles que plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion ont été abandonnés.

Rdv samedi à 14h à Luxembourg

«Nous sommes dans une situation très particulière. Pour éviter les problèmes, je pense que dire que le président du Parlement du Venezuela est habilité à organiser des élections est la solution. C'est la position commune de l'UE», a soutenu Jean Asselborn. L'objectif est une sortie en douceur de Nicolas Maduro, dont les Européens ne reconnaissent pas l'élection.

L'avis est partagé par la communauté vénézuélienne du Grand-Duché, qui s'est fendue d'un communiqué vendredi, et annonce qu'un rassemblement sera organisé samedi, dès 14h sur la Place d'Armes à Luxembourg.

