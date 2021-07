Des morts après un glissement de terrain

Sur la commune de Erftstadt-Blessem, «les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues», selon un tweet de la communauté de communes de Cologne. Une porte-parole a précisé à l'AFP que plusieurs décès étaient «confirmés».

#BREAKING: Multiple people missing following collapse of several homes after heavy rain triggered severe flooding in Erftstadt-Blessem, western German state of North Rhine-Westphalia - WDRpic.twitter.com/DlAiCkTiPI